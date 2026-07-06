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06/07/2026 13:50
Accoltellatore Milano,era in carcere GB 
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 Accoltellatore Milano,era in carcere GB
 Lamin Saidilly"non ricorda nulla,nemme-
 no di aver detto 'Mi sono divertito,una
 volta fuori lo rifaccio'". Così la sua 
 legale dopo l'udienza di convalida del 
 fermo davanti al Gip,in cui ha taciuto.

 Il 22enne gambiano nato in Italia, che 
 in un bar a Milano ha ucciso un uomo   
 che non conosceva e senza apparente mo-
 tivo, era rientrato qualche mese fa dal
 Regno Unito, dove era stato in carcere.
 Tornato in Italia ha lavorato qualche  
 mese in Veneto, poi ha litigato con il 
 padre che lo ha mandato fuori di casa. 
 A Milano è arrivato il 23 giugno.

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