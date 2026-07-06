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Accoltellatore Milano,era in carcere GB
Lamin Saidilly"non ricorda nulla,nemme-
no di aver detto 'Mi sono divertito,una
volta fuori lo rifaccio'". Così la sua
legale dopo l'udienza di convalida del
fermo davanti al Gip,in cui ha taciuto.
Il 22enne gambiano nato in Italia, che
in un bar a Milano ha ucciso un uomo
che non conosceva e senza apparente mo-
tivo, era rientrato qualche mese fa dal
Regno Unito, dove era stato in carcere.
Tornato in Italia ha lavorato qualche
mese in Veneto, poi ha litigato con il
padre che lo ha mandato fuori di casa.
A Milano è arrivato il 23 giugno.