13.50 Accoltellatore Milano,era in carcere GB Lamin Saidilly"non ricorda nulla,nemme- no di aver detto 'Mi sono divertito,una volta fuori lo rifaccio'". Così la sua legale dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al Gip,in cui ha taciuto. Il 22enne gambiano nato in Italia, che in un bar a Milano ha ucciso un uomo che non conosceva e senza apparente mo- tivo, era rientrato qualche mese fa dal Regno Unito, dove era stato in carcere. Tornato in Italia ha lavorato qualche mese in Veneto, poi ha litigato con il padre che lo ha mandato fuori di casa. A Milano è arrivato il 23 giugno.