10.08 Accoltellato Milano,Gip convalida fermo Come richiesto dal Pm nell'udienza di convalida, il Gip ha confermato l'arre- sto di Lamin Saidilly, il 22enne che sabato a Milano ha accoltellato, senza un motivo, un 55enne che non conosceva. Il giovane gambiano nato in Italia era a Milano da 10 giorni,dopo che il padre lo aveva allontanato da casa in Veneto. Prima,era stato in cella in G.Bretagna. Pur avendo trovato come sfondo del cel- lulare l'immagine di un jihadista con kefia,gli inquirenti tendono a esclude- re la radicalizzazione come movente.