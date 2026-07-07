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07/07/2026 10:08
Accoltellato Milano,Gip convalida fermo 
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 Accoltellato Milano,Gip convalida fermo
 Come richiesto dal Pm nell'udienza di  
 convalida, il Gip ha confermato l'arre-
 sto di Lamin Saidilly, il 22enne che   
 sabato a Milano ha accoltellato, senza 
 un motivo, un 55enne che non conosceva.

 Il giovane gambiano nato in Italia era 
 a Milano da 10 giorni,dopo che il padre
 lo aveva allontanato da casa in Veneto.
 Prima,era stato in cella in G.Bretagna.

 Pur avendo trovato come sfondo del cel-
 lulare l'immagine di un jihadista con  
 kefia,gli inquirenti tendono a esclude-
 re la radicalizzazione come movente.

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