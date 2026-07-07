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10.08
Accoltellato Milano,Gip convalida fermo
Come richiesto dal Pm nell'udienza di
convalida, il Gip ha confermato l'arre-
sto di Lamin Saidilly, il 22enne che
sabato a Milano ha accoltellato, senza
un motivo, un 55enne che non conosceva.
Il giovane gambiano nato in Italia era
a Milano da 10 giorni,dopo che il padre
lo aveva allontanato da casa in Veneto.
Prima,era stato in cella in G.Bretagna.
Pur avendo trovato come sfondo del cel-
lulare l'immagine di un jihadista con
kefia,gli inquirenti tendono a esclude-
re la radicalizzazione come movente.