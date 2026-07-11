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11/07/2026 10:48
Cgia:si perde il 42% dell'acqua in rete 
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 Cgia:si perde il 42% dell'acqua in rete
 In Italia il 42% dell'acqua potabile   
 immessa in rete viene dispersa, con un 
 costo stimato di 9,8 miliardi all'anno.
 Lo rileva l'ufficio studi della Cgia,  
 citando dati Istat del 2022.           

 Ogni giorno persi 157 litri per abitan-
 te, soprattutto per tubature guaste,im-
 pianti obsoleti,errori,allacci abusivi.

 Potenza e Chieti oltre il 70% di acqua 
 persa.Le più virtuose,sotto il 10%,Como
 e Pavia. Tra le Regioni, Emilia-Romagna
 la migliore(29,7%),Basilicata ultima a 
 65,5%.Lazio primo per perdita economica

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