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Cgia:si perde il 42% dell'acqua in rete
In Italia il 42% dell'acqua potabile
immessa in rete viene dispersa, con un
costo stimato di 9,8 miliardi all'anno.
Lo rileva l'ufficio studi della Cgia,
citando dati Istat del 2022.
Ogni giorno persi 157 litri per abitan-
te, soprattutto per tubature guaste,im-
pianti obsoleti,errori,allacci abusivi.
Potenza e Chieti oltre il 70% di acqua
persa.Le più virtuose,sotto il 10%,Como
e Pavia. Tra le Regioni, Emilia-Romagna
la migliore(29,7%),Basilicata ultima a
65,5%.Lazio primo per perdita economica