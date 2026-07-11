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11/07/2026 23:00
Minacce Iran, la solidarietà a Meloni 
  23.00                                 
 Minacce Iran, la solidarietà a Meloni  
 Solidarietà alla premier Meloni dal    
 mondo politico dopo le minacce iraniane
 di vendetta. "L'immagine pubblicata dal
 quotidiano iraniano è grave e inquie-  
 tante"stigmatizzano i presidenti di Se-
 nato e Camera poi la ferma condanna di 
 un episodio che"colpisce i valori demo-
 cratici e le istituzioni che la premier
 rappresenta".                          

 "Massima solidarietà a Giorgia Meloni, 
 che certamente non si fa intimidire" ha
 detto il Ministro degli Esteri, Tajani.
 "Chi attacca Giorgia Meloni attacca    
 tutti noi",ha osservato Matteo Salvini.

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