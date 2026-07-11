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Minacce Iran, la solidarietà a Meloni
Solidarietà alla premier Meloni dal
mondo politico dopo le minacce iraniane
di vendetta. "L'immagine pubblicata dal
quotidiano iraniano è grave e inquie-
tante"stigmatizzano i presidenti di Se-
nato e Camera poi la ferma condanna di
un episodio che"colpisce i valori demo-
cratici e le istituzioni che la premier
rappresenta".
"Massima solidarietà a Giorgia Meloni,
che certamente non si fa intimidire" ha
detto il Ministro degli Esteri, Tajani.
"Chi attacca Giorgia Meloni attacca
tutti noi",ha osservato Matteo Salvini.