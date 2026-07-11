23.00 Minacce Iran, la solidarietà a Meloni Solidarietà alla premier Meloni dal mondo politico dopo le minacce iraniane di vendetta. "L'immagine pubblicata dal quotidiano iraniano è grave e inquie- tante"stigmatizzano i presidenti di Se- nato e Camera poi la ferma condanna di un episodio che"colpisce i valori demo- cratici e le istituzioni che la premier rappresenta". "Massima solidarietà a Giorgia Meloni, che certamente non si fa intimidire" ha detto il Ministro degli Esteri, Tajani. "Chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi",ha osservato Matteo Salvini.