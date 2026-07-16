11.31 False lauree online, indagati in 37 Lauree triennali, magistrali e honoris causa rilasciate e conferite senza alcuna abilitazione. A Napoli 37 persone indagate, accusate di associazione per delinquere, falsità di materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Le indagini sono scattate dopo una segna- lazione del ministero dell'Università e della Ricerca. L'ateneo online, a paga- mento, non era accreditato al Mur né legalmente riconosciuto. Tra il 2004 e il 2024, ha rilasciato,con sigillo con- traffatto della Campania, 508 lauree.