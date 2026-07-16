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False lauree online, indagati in 37
Lauree triennali, magistrali e honoris
causa rilasciate e conferite senza
alcuna abilitazione.
A Napoli 37 persone indagate, accusate
di associazione per delinquere, falsità
di materiale commessa dal privato e
contraffazione di pubblici sigilli. Le
indagini sono scattate dopo una segna-
lazione del ministero dell'Università e
della Ricerca. L'ateneo online, a paga-
mento, non era accreditato al Mur né
legalmente riconosciuto. Tra il 2004 e
il 2024, ha rilasciato,con sigillo con-
traffatto della Campania, 508 lauree.