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16/07/2026 11:31
False lauree online, indagati in 37 
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 False lauree online, indagati in 37    
 Lauree triennali, magistrali e honoris 
 causa rilasciate e conferite senza     
 alcuna abilitazione.                   

 A Napoli 37 persone indagate, accusate 
 di associazione per delinquere, falsità
 di materiale commessa dal privato e    
 contraffazione di pubblici sigilli. Le 
 indagini sono scattate dopo una segna- 
 lazione del ministero dell'Università e
 della Ricerca. L'ateneo online, a paga-
 mento, non era accreditato al Mur né   
 legalmente riconosciuto. Tra il 2004 e 
 il 2024, ha rilasciato,con sigillo con-
 traffatto della Campania, 508 lauree.

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