12.50 Riforma Mit spegne numerosi autovelox Dopo l'entrata in vigore della riforma autovelox, voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nella Regione Campania sono stati spenti 7 dispositivi, nel Lazio 34, in Lombardia 144, in Veneto 84, nelle Marche 15, in Abruzzo 12, in Calabria 4, in Sicilia 8, in Liguria 16, in Friuli 47, in Veneto 84, in Toscana 69, in Basilicata 13, in Umbria 3, a Bolzano 18 e 9 a Trento. "Dopo 34 anni -rileva una nota del Mit- si è dunque messo fine al caos grazie all'individuazione di criteri univoci".