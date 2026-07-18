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Riforma Mit spegne numerosi autovelox
Dopo l'entrata in vigore della riforma
autovelox, voluta dal ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Matteo
Salvini, nella Regione Campania sono
stati spenti 7 dispositivi, nel Lazio
34, in Lombardia 144, in Veneto 84,
nelle Marche 15, in Abruzzo 12, in
Calabria 4, in Sicilia 8, in Liguria
16, in Friuli 47, in Veneto 84, in
Toscana 69, in Basilicata 13, in Umbria
3, a Bolzano 18 e 9 a Trento.
"Dopo 34 anni -rileva una nota del Mit-
si è dunque messo fine al caos grazie
all'individuazione di criteri univoci".