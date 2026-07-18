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18/07/2026 12:50
Riforma Mit spegne numerosi autovelox 
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 Riforma Mit spegne numerosi autovelox  
 Dopo l'entrata in vigore della riforma 
 autovelox, voluta dal ministro delle   
 Infrastrutture e dei Trasporti Matteo  
 Salvini, nella Regione Campania sono   
 stati spenti 7 dispositivi, nel Lazio  
 34, in Lombardia 144, in Veneto 84,    
 nelle Marche 15, in Abruzzo 12, in     
 Calabria 4, in Sicilia 8, in Liguria   
 16, in Friuli 47, in Veneto 84, in     
 Toscana 69, in Basilicata 13, in Umbria
 3, a Bolzano 18 e 9 a Trento.          

 "Dopo 34 anni -rileva una nota del Mit-
 si è dunque messo fine al caos grazie  
 all'individuazione di criteri univoci".

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