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12.20
Pd:Musk ancora gamba tesa su democrazia
"Ancora una volta Elon Musk sceglie di
intervenire a gamba tesa nella vita
democratica di un Paese europeo.Attacca
la magistratura italiana,definendo 'una
follia' la condanna del gioielliere
Mario Roggero e sostenendo che a dover
essere condannati siano giudice e Pm".
Così in una nota il responsabile Infor-
mazione del Pd, Ruotolo.
"Quando a sostenere un simile attacco è
il proprietario di una delle più grandi
piattaforme digitali del mondo, X, la
questione riguarda tutti. Non è sempli-
ce opinione, ma esercizio di potere".