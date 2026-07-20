12.20 Pd:Musk ancora gamba tesa su democrazia "Ancora una volta Elon Musk sceglie di intervenire a gamba tesa nella vita democratica di un Paese europeo.Attacca la magistratura italiana,definendo 'una follia' la condanna del gioielliere Mario Roggero e sostenendo che a dover essere condannati siano giudice e Pm". Così in una nota il responsabile Infor- mazione del Pd, Ruotolo. "Quando a sostenere un simile attacco è il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, X, la questione riguarda tutti. Non è sempli- ce opinione, ma esercizio di potere".