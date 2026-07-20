Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
20/07/2026 12:20
Pd:Musk ancora gamba tesa su democrazia 
  12.20                                 
 Pd:Musk ancora gamba tesa su democrazia
 "Ancora una volta Elon Musk sceglie di 
 intervenire a gamba tesa nella vita    
 democratica di un Paese europeo.Attacca
 la magistratura italiana,definendo 'una
 follia' la condanna del gioielliere    
 Mario Roggero e sostenendo che a dover 
 essere condannati siano giudice e Pm". 
 Così in una nota il responsabile Infor-
 mazione del Pd, Ruotolo.               

 "Quando a sostenere un simile attacco è
 il proprietario di una delle più grandi
 piattaforme digitali del mondo, X, la  
 questione riguarda tutti. Non è sempli-
 ce opinione, ma esercizio di potere".

Torna Indietro