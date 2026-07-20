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20/07/2026 14:00
Caldo torrido, da domani si respira 
  14.00                                 
 Caldo torrido, da domani si respira    
 L'emergenza caldo continua in Italia   
 anche se domani, accanto a 18 città in 
 rosso, le città del Nord tornano verdi.

 Nei dati del Bollettino ministeriale,  
 massimo livello di allerta domani si   
 toccherà nelle città di Bari, Cagliari 
 Campobasso, Catania, Civitavecchia,    
 Firenze, Frosinone, Genova, Latina,    
 Messina, Napoli, Palermo, Perugia,     
 Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e
 Viterbo.                               

 In verde Bologna,Bolzano,Brescia,Mila- 
 no,Torino, Trieste, Venezia e Verona

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