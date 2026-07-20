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14.00
Caldo torrido, da domani si respira
L'emergenza caldo continua in Italia
anche se domani, accanto a 18 città in
rosso, le città del Nord tornano verdi.
Nei dati del Bollettino ministeriale,
massimo livello di allerta domani si
toccherà nelle città di Bari, Cagliari
Campobasso, Catania, Civitavecchia,
Firenze, Frosinone, Genova, Latina,
Messina, Napoli, Palermo, Perugia,
Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e
Viterbo.
In verde Bologna,Bolzano,Brescia,Mila-
no,Torino, Trieste, Venezia e Verona