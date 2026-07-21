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Salva bimba risucchiata pompa piscina
Una bambina è rimasta incastrata con
una gamba nella pompa di ricircolo di
una piscina del Trevigiano, durante una
gita col centro estivo.
"Se avesse avuto i capelli sciolti in-
vece della cuffia sarebbe stata una
tragedia", dicono i genitori, che hanno
deciso di rendere pubblico l'avvenuto
parlandone con il Corriere del Veneto.
E' accaduto nei giorni scorsi e la bam-
bina se l'è cavata con un grosso livido
ma un incidente analogo a Sestri Levan-
te (GE) è costato la vita a una 13enne,
trascinata sott'acqua per i capelli.