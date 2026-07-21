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21/07/2026 10:42
Salva bimba risucchiata pompa piscina 
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 Salva bimba risucchiata pompa piscina  
 Una bambina è rimasta incastrata con   
 una gamba nella pompa di ricircolo di  
 una piscina del Trevigiano, durante una
 gita col centro estivo.                

 "Se avesse avuto i capelli sciolti in- 
 vece della cuffia sarebbe stata una    
 tragedia", dicono i genitori, che hanno
 deciso di rendere pubblico l'avvenuto  
 parlandone con il Corriere del Veneto. 
 E' accaduto nei giorni scorsi e la bam-
 bina se l'è cavata con un grosso livido
 ma un incidente analogo a Sestri Levan-
 te (GE) è costato la vita a una 13enne,
 trascinata sott'acqua per i capelli.

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