10.42 Salva bimba risucchiata pompa piscina Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano, durante una gita col centro estivo. "Se avesse avuto i capelli sciolti in- vece della cuffia sarebbe stata una tragedia", dicono i genitori, che hanno deciso di rendere pubblico l'avvenuto parlandone con il Corriere del Veneto. E' accaduto nei giorni scorsi e la bam- bina se l'è cavata con un grosso livido ma un incidente analogo a Sestri Levan- te (GE) è costato la vita a una 13enne, trascinata sott'acqua per i capelli.