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23/07/2026 12:20
Biennale,obbedendo a Ue perde autonomia 
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 Biennale,obbedendo a Ue perde autonomia
 "Ci lascia un compagno di strada" ma   
 "obbedendo a Ue, la Biennale perde au- 
 tonomia. Noi non facciamo politica, non
 assecondiamo tamburi, noi siamo chiama-
 ti alla ricerca internazionale nel cam-
 po delle arti". Lo ricorda il presiden-
 te Buttafuoco presentando la prossima  
 Mostra cinematografica veneziana.      

 Il riferimento è alla decisione della  
 Commissione Ue: "Ben tre lettere, la Ue
 toglie 2mln alla Biennale e dà 6mld in 
 6 mesi a Putin.Ecco dove diventa torbi-
 da l'acqua e non è certamente qui", per
 "punto politico, certo non culturale".

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