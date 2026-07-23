12.20 Biennale,obbedendo a Ue perde autonomia "Ci lascia un compagno di strada" ma "obbedendo a Ue, la Biennale perde au- tonomia. Noi non facciamo politica, non assecondiamo tamburi, noi siamo chiama- ti alla ricerca internazionale nel cam- po delle arti". Lo ricorda il presiden- te Buttafuoco presentando la prossima Mostra cinematografica veneziana. Il riferimento è alla decisione della Commissione Ue: "Ben tre lettere, la Ue toglie 2mln alla Biennale e dà 6mld in 6 mesi a Putin.Ecco dove diventa torbi- da l'acqua e non è certamente qui", per "punto politico, certo non culturale".