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12.20
Biennale,obbedendo a Ue perde autonomia
"Ci lascia un compagno di strada" ma
"obbedendo a Ue, la Biennale perde au-
tonomia. Noi non facciamo politica, non
assecondiamo tamburi, noi siamo chiama-
ti alla ricerca internazionale nel cam-
po delle arti". Lo ricorda il presiden-
te Buttafuoco presentando la prossima
Mostra cinematografica veneziana.
Il riferimento è alla decisione della
Commissione Ue: "Ben tre lettere, la Ue
toglie 2mln alla Biennale e dà 6mld in
6 mesi a Putin.Ecco dove diventa torbi-
da l'acqua e non è certamente qui", per
"punto politico, certo non culturale".