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17.52
Val di Susa, scontri No Tav-Polizia
Tensione e scontri durante la marcia
No Tav in Val di Susa: centinaia di
manifestanti dell'area più antagonista
hanno lanciato pietre e bombe carta
sugli agenti schierati a protezione
del cantiere del San Didero (Piemonte).
Gli agenti hanno usato i lacrimogeni
per respingere i manifestanti.
Antagonisti incappucciati hanno poi
assaltato il cantiere di Chiomonte.
Gli agenti hanno risposto con idranti
e lacrimogeni. Incendiate 2 camionette
dei Carabinieri.