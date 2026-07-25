17.52 Val di Susa, scontri No Tav-Polizia Tensione e scontri durante la marcia No Tav in Val di Susa: centinaia di manifestanti dell'area più antagonista hanno lanciato pietre e bombe carta sugli agenti schierati a protezione del cantiere del San Didero (Piemonte). Gli agenti hanno usato i lacrimogeni per respingere i manifestanti. Antagonisti incappucciati hanno poi assaltato il cantiere di Chiomonte. Gli agenti hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Incendiate 2 camionette dei Carabinieri.