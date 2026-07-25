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25/07/2026 17:52
Val di Susa, scontri No Tav-Polizia 
  17.52                                 
 Val di Susa, scontri No Tav-Polizia    
 Tensione e scontri durante la marcia   
 No Tav in Val di Susa: centinaia di    
 manifestanti dell'area più antagonista 
 hanno lanciato pietre e bombe carta    
 sugli agenti schierati a protezione    
 del cantiere del San Didero (Piemonte).
 Gli agenti hanno usato i lacrimogeni   
 per respingere i manifestanti.         

 Antagonisti incappucciati hanno poi    
 assaltato il cantiere di Chiomonte.    
 Gli agenti hanno risposto con idranti  
 e lacrimogeni. Incendiate 2 camionette 
 dei Carabinieri.

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