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25/07/2026 18:30
No Tav,Tajani: guerriglia inaccettabile 
  18.30                                 
 No Tav,Tajani: guerriglia inaccettabile
 "E'vergognosa e inaccettabile la guer- 
 riglia scatenata dai No Tav contro le  
 forze dell'ordine,che ancora una volta 
 difendono a costo della propria incolu-
 mità la sicurezza dello Stato e de cit-
 tadini, ma anche la crescita del Paese 
 attraverso la realizzazione di infra-  
 strutture necessarie all'economia e ai 
 territori".Così il vicepremier Tajani  
 che esprime solidarietà a tutti "i ser-
 vitori dello Stato di nuovo bersaglio".

 "Tutto nell'assordante silenzio di una 
 sinistra sempre più tollerante, se non 
 addirittura connivente con i teppisti".

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