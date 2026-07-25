18.30 No Tav,Tajani: guerriglia inaccettabile "E'vergognosa e inaccettabile la guer- riglia scatenata dai No Tav contro le forze dell'ordine,che ancora una volta difendono a costo della propria incolu- mità la sicurezza dello Stato e de cit- tadini, ma anche la crescita del Paese attraverso la realizzazione di infra- strutture necessarie all'economia e ai territori".Così il vicepremier Tajani che esprime solidarietà a tutti "i ser- vitori dello Stato di nuovo bersaglio". "Tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i teppisti".