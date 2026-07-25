|
18.30
No Tav,Tajani: guerriglia inaccettabile
"E'vergognosa e inaccettabile la guer-
riglia scatenata dai No Tav contro le
forze dell'ordine,che ancora una volta
difendono a costo della propria incolu-
mità la sicurezza dello Stato e de cit-
tadini, ma anche la crescita del Paese
attraverso la realizzazione di infra-
strutture necessarie all'economia e ai
territori".Così il vicepremier Tajani
che esprime solidarietà a tutti "i ser-
vitori dello Stato di nuovo bersaglio".
"Tutto nell'assordante silenzio di una
sinistra sempre più tollerante, se non
addirittura connivente con i teppisti".