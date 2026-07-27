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27/07/2026 07:00
Trump: ho più munizioni del necessario 
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 Trump: ho più munizioni del necessario 
 "Disponiamo di molte più munizioni di  
 chiunque altro al mondo, e ben oltre il
 nostro fabbisogno": lo ha detto al Wall
 Street Journal il presidente Usa.      

 Ieri il NYT ha parlato di una riunione 
 a Washington in cui si sarebbe deciso  
 lo stop ai raid in Iran per il timore  
 di finire le scorte di munizioni.      

 La sicurezza nazionale Usa sarebbe a   
 rischio se i media diffondessro dati   
 aggiornati del governo Usa sull'impiego
 di Patriot e Thaad (missili difensivi),
 fa notare inoltre la Casa Bianca.

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