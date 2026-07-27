7.00 Trump: ho più munizioni del necessario "Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo, e ben oltre il nostro fabbisogno": lo ha detto al Wall Street Journal il presidente Usa. Ieri il NYT ha parlato di una riunione a Washington in cui si sarebbe deciso lo stop ai raid in Iran per il timore di finire le scorte di munizioni. La sicurezza nazionale Usa sarebbe a rischio se i media diffondessro dati aggiornati del governo Usa sull'impiego di Patriot e Thaad (missili difensivi), fa notare inoltre la Casa Bianca.