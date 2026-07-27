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Trump: ho più munizioni del necessario
"Disponiamo di molte più munizioni di
chiunque altro al mondo, e ben oltre il
nostro fabbisogno": lo ha detto al Wall
Street Journal il presidente Usa.
Ieri il NYT ha parlato di una riunione
a Washington in cui si sarebbe deciso
lo stop ai raid in Iran per il timore
di finire le scorte di munizioni.
La sicurezza nazionale Usa sarebbe a
rischio se i media diffondessro dati
aggiornati del governo Usa sull'impiego
di Patriot e Thaad (missili difensivi),
fa notare inoltre la Casa Bianca.