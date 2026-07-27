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27/07/2026 11:55
Incendi nel Sud,60 fuori casa a Maratea 
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 Incendi nel Sud,60 fuori casa a Maratea
 Incendi in diverse regioni del Sud Ita-
 lia: evacuate case e strutture lungo la
 costa del Basso Molise, in provincia di
 Campobasso al confine con il Gargano.  

 Qui un vasto incendio interessa da 24  
 ore il territorio di Peschici, Foggia. 
 Fiamme sotto controllo e turisti rien- 
 trati nelle strutture ricettive, tran- 
 quillizza il sindaco.                  

 In Basilicata, 60 persone evacuate so- 
 pra Marina di Maratea (PZ) mentre il   
 vento alimenta le fiamme. Spenti ieri  
 due focolai nel Palermitano.

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