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11.55
Incendi nel Sud,60 fuori casa a Maratea
Incendi in diverse regioni del Sud Ita-
lia: evacuate case e strutture lungo la
costa del Basso Molise, in provincia di
Campobasso al confine con il Gargano.
Qui un vasto incendio interessa da 24
ore il territorio di Peschici, Foggia.
Fiamme sotto controllo e turisti rien-
trati nelle strutture ricettive, tran-
quillizza il sindaco.
In Basilicata, 60 persone evacuate so-
pra Marina di Maratea (PZ) mentre il
vento alimenta le fiamme. Spenti ieri
due focolai nel Palermitano.