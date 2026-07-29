10.51 Torna l'afa,da oggi quarta ondata caldo Al via con oggi la quarta ondata di caldo dell'estate 2026, che si prevede durare almeno fino al 12 agosto. Attesi picchi a 38-41° C su tutta la Penisola, con le temperature più alte nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Le temperature in graduale crescita da oggi e sole praticamente ovunque, salvo mercoledì temporali su Sicilia e Alpi. E se oggi (come ieri) solo Campobasso è in rosso, domani si aggiungeranno Rieti e Perugia. Le altre città in giallo e arancione, nel Bollettino Min.Salute.