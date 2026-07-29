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29/07/2026 10:51
Torna l'afa,da oggi quarta ondata caldo 
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 Torna l'afa,da oggi quarta ondata caldo
 Al via con oggi la quarta ondata di    
 caldo dell'estate 2026, che si prevede 
 durare almeno fino al 12 agosto. Attesi
 picchi a 38-41° C su tutta la Penisola,
 con le temperature più alte nelle aree 
 interne di Sicilia e Sardegna.         

 Le temperature in graduale crescita da 
 oggi e sole praticamente ovunque, salvo
 mercoledì temporali su Sicilia e Alpi. 

 E se oggi (come ieri) solo Campobasso è
 in rosso, domani si aggiungeranno Rieti
 e Perugia. Le altre città in giallo e  
 arancione, nel Bollettino Min.Salute.

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