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10.51
Torna l'afa,da oggi quarta ondata caldo
Al via con oggi la quarta ondata di
caldo dell'estate 2026, che si prevede
durare almeno fino al 12 agosto. Attesi
picchi a 38-41° C su tutta la Penisola,
con le temperature più alte nelle aree
interne di Sicilia e Sardegna.
Le temperature in graduale crescita da
oggi e sole praticamente ovunque, salvo
mercoledì temporali su Sicilia e Alpi.
E se oggi (come ieri) solo Campobasso è
in rosso, domani si aggiungeranno Rieti
e Perugia. Le altre città in giallo e
arancione, nel Bollettino Min.Salute.