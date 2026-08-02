11.32 Latte crudo contaminato, è morto Mattia Dopo 9 anni di coma è morto Mattia Maestri, il 13enne di Coredo in Tren- tino rimasto in stato vegetativo dal 2017 dopo aver consumato formaggio la- vorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia Coli. L'annuncio è stato dato dal padre. Una sentenza della Cassazione aveva confermato il nesso di causa rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili del casei- ficio. Il padre aveva anche fondato un' associazione sui rischi connessi ad alimenti "intrinsecamente pericolosi".