|
11.32
Latte crudo contaminato, è morto Mattia
Dopo 9 anni di coma è morto Mattia
Maestri, il 13enne di Coredo in Tren-
tino rimasto in stato vegetativo dal
2017 dopo aver consumato formaggio la-
vorato con latte crudo contaminato
dal batterio dell'Escherichia Coli.
L'annuncio è stato dato dal padre.
Una sentenza della Cassazione aveva
confermato il nesso di causa rendendo
irrevocabili le condanne per lesioni
colpose di due responsabili del casei-
ficio. Il padre aveva anche fondato un'
associazione sui rischi connessi ad
alimenti "intrinsecamente pericolosi".