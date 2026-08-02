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02/08/2026 11:32
Latte crudo contaminato, è morto Mattia 
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 Latte crudo contaminato, è morto Mattia
 Dopo 9 anni di coma è morto Mattia     
 Maestri, il 13enne di Coredo in Tren-  
 tino rimasto in stato vegetativo dal   
 2017 dopo aver consumato formaggio la- 
 vorato con latte crudo contaminato     
 dal batterio dell'Escherichia Coli.    
 L'annuncio è stato dato dal padre.     

 Una sentenza della Cassazione aveva    
 confermato il nesso di causa rendendo  
 irrevocabili le condanne per lesioni   
 colpose di due responsabili del casei- 
 ficio. Il padre aveva anche fondato un'
 associazione sui rischi connessi ad    
 alimenti "intrinsecamente pericolosi".

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