14.46 Picco di caldo in Italia, punte di 40° Il caldo record in Italia non dà tregua Oggi sono 23 le città col bollino rosso di allerta diramato dal ministero della Salute:Bolzano,Campobasso,Civitavecchia Firenze,Frosinone,Latina,Perugia,Rieti, Roma,Torino,Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari,Milano,Napoli,Pescara,Venezia, Verona,Catania,Genova,Palermo,Trieste. Lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 le città con l'aggiunta di Ancona e Bari. Messina e Reggio Calabria resteranno col bollino giallo,che indica condizio- ni di assenza di allarme per la salute.