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02/08/2026 14:46
Picco di caldo in Italia, punte di 40° 
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 Picco di caldo in Italia, punte di 40° 
 Il caldo record in Italia non dà tregua
 Oggi sono 23 le città col bollino rosso
 di allerta diramato dal ministero della
 Salute:Bolzano,Campobasso,Civitavecchia
 Firenze,Frosinone,Latina,Perugia,Rieti,
 Roma,Torino,Viterbo, Bologna, Brescia, 
 Cagliari,Milano,Napoli,Pescara,Venezia,
 Verona,Catania,Genova,Palermo,Trieste. 

 Lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 le  
 città con l'aggiunta di Ancona e Bari. 

 Messina e Reggio Calabria resteranno   
 col bollino giallo,che indica condizio-
 ni di assenza di allarme per la salute.

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