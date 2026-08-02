|
14.46
Picco di caldo in Italia, punte di 40°
Il caldo record in Italia non dà tregua
Oggi sono 23 le città col bollino rosso
di allerta diramato dal ministero della
Salute:Bolzano,Campobasso,Civitavecchia
Firenze,Frosinone,Latina,Perugia,Rieti,
Roma,Torino,Viterbo, Bologna, Brescia,
Cagliari,Milano,Napoli,Pescara,Venezia,
Verona,Catania,Genova,Palermo,Trieste.
Lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 le
città con l'aggiunta di Ancona e Bari.
Messina e Reggio Calabria resteranno
col bollino giallo,che indica condizio-
ni di assenza di allarme per la salute.