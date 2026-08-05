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05/08/2026 09:50
Clausola salvaguardia,Giorgetti in Aula 
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 Clausola salvaguardia,Giorgetti in Aula
 Nella richiesta di attivazione della   
 clausola di salvaguardia all'Ue "chie- 
 deremo tutto il massimo" sulla sicurez-
 za energetica "cioè lo 0,6%" mentre    
 "per la parte di difesa non prenderemo 
 il massimo e ci fermeremo a 0,9%". Così
 il ministro dell'Economia, Giorgetti,  
 alla Camera per le comunicazioni sull' 
 attivazione della clausola.            

 Sono escluse misure provvisorie come   
 quelle sul taglio delle accise, precisa
 poi in Aula. La Commissione Ue valuterà
 la richiesta a settembre, la decisione 
 attesa"alla riunione Ecofin di ottobre"

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