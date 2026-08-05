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Clausola salvaguardia,Giorgetti in Aula
Nella richiesta di attivazione della
clausola di salvaguardia all'Ue "chie-
deremo tutto il massimo" sulla sicurez-
za energetica "cioè lo 0,6%" mentre
"per la parte di difesa non prenderemo
il massimo e ci fermeremo a 0,9%". Così
il ministro dell'Economia, Giorgetti,
alla Camera per le comunicazioni sull'
attivazione della clausola.
Sono escluse misure provvisorie come
quelle sul taglio delle accise, precisa
poi in Aula. La Commissione Ue valuterà
la richiesta a settembre, la decisione
attesa"alla riunione Ecofin di ottobre"