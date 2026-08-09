11.10 Pisa trema ancora, una scossa di 2.4 Nuova scossa di terremoto a Pisa. Il sisma di magnitudo 2.4 con epicentro a 4 chilometri a ovest della città tosca- na. La scossa è stata registrata alle 8,37 dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita dalla popo- lazione che racconta di "aver sentito un boato". Il 4 agosto era stata regi- strata una scossa di magnitudo 4.3 e poco dopo un'altra di magnitudo 3.2. Il terremoto fu avvertito in Toscana set- tentrionale tra le province di Lucca, Massa Carrara e quelle di Pisa.