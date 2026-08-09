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09/08/2026 11:10
Pisa trema ancora, una scossa di 2.4 
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 Pisa trema ancora, una scossa di 2.4   
 Nuova scossa di terremoto a Pisa. Il   
 sisma di magnitudo 2.4 con epicentro a 
 4 chilometri a ovest della città tosca-
 na. La scossa è stata registrata alle  
 8,37 dalla sala sismica dell'Istituto  
 nazionale di geofisica e vulcanologia. 

 La scossa è stata avvertita dalla popo-
 lazione che racconta di "aver sentito  
 un boato". Il 4 agosto era stata regi- 
 strata una scossa di magnitudo 4.3 e   
 poco dopo un'altra di magnitudo 3.2. Il
 terremoto fu avvertito in Toscana set- 
 tentrionale tra le province di Lucca,  
 Massa Carrara e quelle di Pisa.

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