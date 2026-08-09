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11.10
Pisa trema ancora, una scossa di 2.4
Nuova scossa di terremoto a Pisa. Il
sisma di magnitudo 2.4 con epicentro a
4 chilometri a ovest della città tosca-
na. La scossa è stata registrata alle
8,37 dalla sala sismica dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia.
La scossa è stata avvertita dalla popo-
lazione che racconta di "aver sentito
un boato". Il 4 agosto era stata regi-
strata una scossa di magnitudo 4.3 e
poco dopo un'altra di magnitudo 3.2. Il
terremoto fu avvertito in Toscana set-
tentrionale tra le province di Lucca,
Massa Carrara e quelle di Pisa.