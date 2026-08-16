9.56 Rubate 4 opere di Antonello da Messina Furto al MuMe, Museo Regionale interdi- sciplinare di Messina. Ieri sera sono stati rubati dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. I ladri hanno portato via tre tavole su cinque del celebre Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta da una teca blindata. Datati 1473. All' origine erano sei tavole. La tavoletta, 16X12 cm, fu venduta da Christie's alla Regione Sicilia nel 2003,anno in cui fu attribuita ad Antonello. Veniva dalla collezione di Wilhelm Soldan dal 1930.