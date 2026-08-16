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16/08/2026 09:56
Rubate 4 opere di Antonello da Messina 
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 Rubate 4 opere di Antonello da Messina 
 Furto al MuMe, Museo Regionale interdi-
 sciplinare di Messina. Ieri sera sono  
 stati rubati dei capolavori attribuiti 
 al maestro Antonello da Messina.       

 I ladri hanno portato via tre tavole   
 su cinque del celebre Polittico di San 
 Gregorio e la tavoletta bifronte con la
 Madonna e il Cristo in pietà, estratta 
 da una teca blindata. Datati 1473. All'
 origine erano sei tavole. La tavoletta,
 16X12 cm, fu venduta da Christie's alla
 Regione Sicilia nel 2003,anno in cui fu
 attribuita ad Antonello. Veniva dalla  
 collezione di Wilhelm Soldan dal 1930.

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