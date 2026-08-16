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Rubate 4 opere di Antonello da Messina
Furto al MuMe, Museo Regionale interdi-
sciplinare di Messina. Ieri sera sono
stati rubati dei capolavori attribuiti
al maestro Antonello da Messina.
I ladri hanno portato via tre tavole
su cinque del celebre Polittico di San
Gregorio e la tavoletta bifronte con la
Madonna e il Cristo in pietà, estratta
da una teca blindata. Datati 1473. All'
origine erano sei tavole. La tavoletta,
16X12 cm, fu venduta da Christie's alla
Regione Sicilia nel 2003,anno in cui fu
attribuita ad Antonello. Veniva dalla
collezione di Wilhelm Soldan dal 1930.