Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
17/08/2026 10:03
Ferito a Barcellona, condizioni stabili 
  10.03                                 
 Ferito a Barcellona, condizioni stabili
 Sono "stabili" le condizioni di Nicola 
 Maggiotto, il 21enne veneto aggredito  
 con un gruppo di connazionali mercoledì
 a Barcellona, fuori da un locale.      

 Il giovane è in coma farmacologico dopo
 un pugno alla nuca e i medici starebbe-
 ro valutando la progressiva riduzione  
 dei farmaci che lo mantengono in stato 
 di incoscienza. Ha passato una notte   
 tranquilla,dice il padre,che è con lui.

 Sconosciuto l'aggressore, come i motivi
 della rissa: l'altro gruppo è fuggito  
 prima che arrivassero i soccorsi.

Torna Indietro