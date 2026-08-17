10.03 Ferito a Barcellona, condizioni stabili Sono "stabili" le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne veneto aggredito con un gruppo di connazionali mercoledì a Barcellona, fuori da un locale. Il giovane è in coma farmacologico dopo un pugno alla nuca e i medici starebbe- ro valutando la progressiva riduzione dei farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza. Ha passato una notte tranquilla,dice il padre,che è con lui. Sconosciuto l'aggressore, come i motivi della rissa: l'altro gruppo è fuggito prima che arrivassero i soccorsi.