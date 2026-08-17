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10.03
Ferito a Barcellona, condizioni stabili
Sono "stabili" le condizioni di Nicola
Maggiotto, il 21enne veneto aggredito
con un gruppo di connazionali mercoledì
a Barcellona, fuori da un locale.
Il giovane è in coma farmacologico dopo
un pugno alla nuca e i medici starebbe-
ro valutando la progressiva riduzione
dei farmaci che lo mantengono in stato
di incoscienza. Ha passato una notte
tranquilla,dice il padre,che è con lui.
Sconosciuto l'aggressore, come i motivi
della rissa: l'altro gruppo è fuggito
prima che arrivassero i soccorsi.