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19/08/2026 11:21
Trovato ultraleggero: morti passeggeri 
  11.21                                 
 Trovato ultraleggero: morti passeggeri 
 E' stato individuato nell'area montana 
 di Laghicello, tra i territori di      
 Fuscaldo e San Benedetto Ullano, nel   
 Cosentino, l'ultraleggero scomparso    
 domenica mattina con a bordo gli avvo- 
 cati Carlo Arnulfo e Angela Buccico,   
 entrambi morti. Il pilota, 64 anni, di 
 Roma, e la donna 55, di Matera, figlia 
 dell'ex sindaco della città dei sassi e
 sorella dell'attuale vicesindaco.      

 Erano in vacanza in Sicilia: partiti   
 con un Tecnam P2008 il 16 agosto da Ca-
 po d'Orlando e diretti a Sibari. Il ve-
 livolo in fiamme. Vittime carbonizzate.

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