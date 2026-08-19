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11.21
Trovato ultraleggero: morti passeggeri
E' stato individuato nell'area montana
di Laghicello, tra i territori di
Fuscaldo e San Benedetto Ullano, nel
Cosentino, l'ultraleggero scomparso
domenica mattina con a bordo gli avvo-
cati Carlo Arnulfo e Angela Buccico,
entrambi morti. Il pilota, 64 anni, di
Roma, e la donna 55, di Matera, figlia
dell'ex sindaco della città dei sassi e
sorella dell'attuale vicesindaco.
Erano in vacanza in Sicilia: partiti
con un Tecnam P2008 il 16 agosto da Ca-
po d'Orlando e diretti a Sibari. Il ve-
livolo in fiamme. Vittime carbonizzate.