11.21 Trovato ultraleggero: morti passeggeri E' stato individuato nell'area montana di Laghicello, tra i territori di Fuscaldo e San Benedetto Ullano, nel Cosentino, l'ultraleggero scomparso domenica mattina con a bordo gli avvo- cati Carlo Arnulfo e Angela Buccico, entrambi morti. Il pilota, 64 anni, di Roma, e la donna 55, di Matera, figlia dell'ex sindaco della città dei sassi e sorella dell'attuale vicesindaco. Erano in vacanza in Sicilia: partiti con un Tecnam P2008 il 16 agosto da Ca- po d'Orlando e diretti a Sibari. Il ve- livolo in fiamme. Vittime carbonizzate.