13.00 "Tutto esaurito" ai Giochi Med Taranto L'Italia, con Taranto, si prepara a ospitare la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, fino al 3 settembre. L'appuntamento sportivo ha già fatto vendere 100mila biglietti. 4.000 atleti da 26 nazioni,impegnati in 33 discipline. "Un evento che coniuga sport e valorizzazione dei territori. Una occasione per raccontare al mondo Taranto e la Puglia, promuovendone il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico,e rafforzando l'attrat- tività del Mezzogiorno e dell'Italia". Così il ministero del Turismo.