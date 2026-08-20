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20/08/2026 13:00
"Tutto esaurito" ai Giochi Med Taranto 
  13.00                                 
 "Tutto esaurito" ai Giochi Med Taranto 
 L'Italia, con Taranto, si prepara a    
 ospitare la XX edizione dei Giochi del 
 Mediterraneo, fino al 3 settembre.     
 L'appuntamento sportivo ha già fatto   
 vendere 100mila biglietti.             

 4.000 atleti da 26 nazioni,impegnati in
 33 discipline. "Un evento che coniuga  
 sport e valorizzazione dei territori.  
 Una occasione per raccontare al mondo  
 Taranto e la Puglia, promuovendone il  
 patrimonio culturale, paesaggistico ed 
 enogastronomico,e rafforzando l'attrat-
 tività del Mezzogiorno e dell'Italia". 
 Così il ministero del Turismo.

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