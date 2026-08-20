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"Tutto esaurito" ai Giochi Med Taranto
L'Italia, con Taranto, si prepara a
ospitare la XX edizione dei Giochi del
Mediterraneo, fino al 3 settembre.
L'appuntamento sportivo ha già fatto
vendere 100mila biglietti.
4.000 atleti da 26 nazioni,impegnati in
33 discipline. "Un evento che coniuga
sport e valorizzazione dei territori.
Una occasione per raccontare al mondo
Taranto e la Puglia, promuovendone il
patrimonio culturale, paesaggistico ed
enogastronomico,e rafforzando l'attrat-
tività del Mezzogiorno e dell'Italia".
Così il ministero del Turismo.