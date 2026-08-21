10.16 Maltempo, danni in Trentino e Lombardia Il maltempo sul Nord Italia ha causato in Trentino una colata di fango e de- triti, alta due metri, che si è river- sata sulla strada della Val Genova, già chiusa per precauzione. Oltre 200 interventi nella notte per i Vigili del fuoco lombardi, in partico- lare a Milano e hinterland e, in Val Camonica,per frane ed esondazioni.Nelle ore scorse colpito anche il Comasco. Un campeggio evacuato nella Bergamasca. In Toscana 23mila fulmini in 12 ore, ieri, vento e molti alberi crollati.