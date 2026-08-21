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10.16
Maltempo, danni in Trentino e Lombardia
Il maltempo sul Nord Italia ha causato
in Trentino una colata di fango e de-
triti, alta due metri, che si è river-
sata sulla strada della Val Genova,
già chiusa per precauzione.
Oltre 200 interventi nella notte per i
Vigili del fuoco lombardi, in partico-
lare a Milano e hinterland e, in Val
Camonica,per frane ed esondazioni.Nelle
ore scorse colpito anche il Comasco. Un
campeggio evacuato nella Bergamasca.
In Toscana 23mila fulmini in 12 ore,
ieri, vento e molti alberi crollati.