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21/08/2026 10:16
Maltempo, danni in Trentino e Lombardia 
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 Maltempo, danni in Trentino e Lombardia
 Il maltempo sul Nord Italia ha causato 
 in Trentino una colata di fango e de-  
 triti, alta due metri, che si è river- 
 sata sulla strada della Val Genova,    
 già chiusa per precauzione.            

 Oltre 200 interventi nella notte per i 
 Vigili del fuoco lombardi, in partico- 
 lare a Milano e hinterland e, in Val   
 Camonica,per frane ed esondazioni.Nelle
 ore scorse colpito anche il Comasco. Un
 campeggio evacuato nella Bergamasca.   

 In Toscana 23mila fulmini in 12 ore,   
 ieri, vento e molti alberi crollati.

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