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25/08/2026 13:41
Caro carburante, CdM domani su misure 
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 Caro carburante, CdM domani su misure  
 Si è svolta oggi una riunione tra la   
 premier Meloni, i vicepremier Tajani e 
 Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi
 e il ministro dell'Economia Giorgetti, 
 dedicata alla situazione dei prezzi dei
 carburanti e alle misure di sostegno.  

 A dirlo fonti di Palazzo Chigi, annun- 
 ciando che "domani è previsto un nuovo 
 Consiglio dei ministri, che dovrebbe   
 prorogare per alcuni giorni le misure  
 già in vigore". Obiettivo è predisporre
 "una misura concentrata sulle fasce di 
 reddito che hanno più bisogno, rendendo
 così l'intervento più efficace".

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