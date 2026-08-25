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13.41
Caro carburante, CdM domani su misure
Si è svolta oggi una riunione tra la
premier Meloni, i vicepremier Tajani e
Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi
e il ministro dell'Economia Giorgetti,
dedicata alla situazione dei prezzi dei
carburanti e alle misure di sostegno.
A dirlo fonti di Palazzo Chigi, annun-
ciando che "domani è previsto un nuovo
Consiglio dei ministri, che dovrebbe
prorogare per alcuni giorni le misure
già in vigore". Obiettivo è predisporre
"una misura concentrata sulle fasce di
reddito che hanno più bisogno, rendendo
così l'intervento più efficace".