13.41 Caro carburante, CdM domani su misure Si è svolta oggi una riunione tra la premier Meloni, i vicepremier Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi e il ministro dell'Economia Giorgetti, dedicata alla situazione dei prezzi dei carburanti e alle misure di sostegno. A dirlo fonti di Palazzo Chigi, annun- ciando che "domani è previsto un nuovo Consiglio dei ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore". Obiettivo è predisporre "una misura concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno, rendendo così l'intervento più efficace".