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Bagnino e un turista morti nel Savonese
Un assistente ai bagnanti di 62 anni e
un turista 66enne sono morti in mare
nel corso di un tentativo di salvatag-
gio.E' successo ad Andora,nel Savonese.
Marito e moglie stavano facendo il ba-
gno quando si sono trovati in difficol-
tà.Il bagnino si è tuffato ed è riusci-
to a portare a riva la donna.E' tornato
in mare per soccorrere il marito ma il
salvataggio si è dimostrato complicato
ed entrambi sono annegati. La coppia
sarebbe del Cuneese, in Piemonte.
Accertamenti delle autorità competenti
per ricostruire dinamica dell'incidente