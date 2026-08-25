14.00 Bagnino e un turista morti nel Savonese Un assistente ai bagnanti di 62 anni e un turista 66enne sono morti in mare nel corso di un tentativo di salvatag- gio.E' successo ad Andora,nel Savonese. Marito e moglie stavano facendo il ba- gno quando si sono trovati in difficol- tà.Il bagnino si è tuffato ed è riusci- to a portare a riva la donna.E' tornato in mare per soccorrere il marito ma il salvataggio si è dimostrato complicato ed entrambi sono annegati. La coppia sarebbe del Cuneese, in Piemonte. Accertamenti delle autorità competenti per ricostruire dinamica dell'incidente