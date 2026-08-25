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25/08/2026 14:00
Bagnino e un turista morti nel Savonese 
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 Bagnino e un turista morti nel Savonese
 Un assistente ai bagnanti di 62 anni e 
 un turista 66enne sono morti in mare   
 nel corso di un tentativo di salvatag- 
 gio.E' successo ad Andora,nel Savonese.

 Marito e moglie stavano facendo il ba- 
 gno quando si sono trovati in difficol-
 tà.Il bagnino si è tuffato ed è riusci-
 to a portare a riva la donna.E' tornato
 in mare per soccorrere il marito ma il 
 salvataggio si è dimostrato complicato 
 ed entrambi sono annegati. La coppia   
 sarebbe del Cuneese, in Piemonte.      
 Accertamenti delle autorità competenti 
 per ricostruire dinamica dell'incidente

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