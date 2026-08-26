12.50 Rubio: per momento nessun attacco Iran "Per il momento" non è previsto che gli Usa lancino nuovi attacchi contro Iran. E' il messaggio del segretario di Stato Rubio ad alcuni ministri degli Esteri alleati, secondo il sito di notizie Axios. L'attenzione sarebbe rivolta ora ad altre forme di pressione. Il capo della diplomazia Usa ha riferi- to che Washington si concentrerà sulle sanzioni economiche e sullo sminamento dello Stretto di Hormuz per permettere il trasporto del petrolio. Questa politica dovrebbe rimanere in vigore fino alle elezioni di metà mandato.