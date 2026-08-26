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Rubio: per momento nessun attacco Iran
"Per il momento" non è previsto che gli
Usa lancino nuovi attacchi contro Iran.
E' il messaggio del segretario di Stato
Rubio ad alcuni ministri degli Esteri
alleati, secondo il sito di notizie
Axios. L'attenzione sarebbe rivolta
ora ad altre forme di pressione.
Il capo della diplomazia Usa ha riferi-
to che Washington si concentrerà sulle
sanzioni economiche e sullo sminamento
dello Stretto di Hormuz per permettere
il trasporto del petrolio. Questa
politica dovrebbe rimanere in vigore
fino alle elezioni di metà mandato.