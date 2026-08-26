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26/08/2026 12:50
Rubio: per momento nessun attacco Iran 
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 Rubio: per momento nessun attacco Iran 
 "Per il momento" non è previsto che gli
 Usa lancino nuovi attacchi contro Iran.
 E' il messaggio del segretario di Stato
 Rubio ad alcuni ministri degli Esteri  
 alleati, secondo il sito di notizie    
 Axios. L'attenzione sarebbe rivolta    
 ora ad altre forme di pressione.       

 Il capo della diplomazia Usa ha riferi-
 to che Washington si concentrerà sulle 
 sanzioni economiche e sullo sminamento 
 dello Stretto di Hormuz per permettere 
 il trasporto del petrolio. Questa      
 politica dovrebbe rimanere in vigore   
 fino alle elezioni di metà mandato.

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