9.00 Bce ipotizza nuovi aumenti dei tassi La Bce dovrà aumentare ulteriormente i tassi di interesse perché è attualmente improbabile che l'inflazione torni all' obiettivo di medio termine del 2%. Così Isabel Schnabel,del Comitato esecutivo, all'agenzia di stampa Bloomberg. Rischi al rialzo per l'inflazione lega- ti alla guerra in M.Oriente e alla te- nuta dell'economia dell'Eurozona:infla- zione prevista oltre il 2% "per un pe- riodo prolungato.Sarà quindi necessario un ulteriore irrigidimento. Più durerà conflitto, maggiori rischio e intensità di effetti indiretti e di 2° impatto".