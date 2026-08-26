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26/08/2026 09:00
Bce ipotizza nuovi aumenti dei tassi 
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 Bce ipotizza nuovi aumenti dei tassi   
 La Bce dovrà aumentare ulteriormente i 
 tassi di interesse perché è attualmente
 improbabile che l'inflazione torni all'
 obiettivo di medio termine del 2%. Così
 Isabel Schnabel,del Comitato esecutivo,
 all'agenzia di stampa Bloomberg.       

 Rischi al rialzo per l'inflazione lega-
 ti alla guerra in M.Oriente e alla te- 
 nuta dell'economia dell'Eurozona:infla-
 zione prevista oltre il 2% "per un pe- 
 riodo prolungato.Sarà quindi necessario
 un ulteriore irrigidimento. Più durerà 
 conflitto, maggiori rischio e intensità
 di effetti indiretti e di 2° impatto".

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