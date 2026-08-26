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Bce ipotizza nuovi aumenti dei tassi
La Bce dovrà aumentare ulteriormente i
tassi di interesse perché è attualmente
improbabile che l'inflazione torni all'
obiettivo di medio termine del 2%. Così
Isabel Schnabel,del Comitato esecutivo,
all'agenzia di stampa Bloomberg.
Rischi al rialzo per l'inflazione lega-
ti alla guerra in M.Oriente e alla te-
nuta dell'economia dell'Eurozona:infla-
zione prevista oltre il 2% "per un pe-
riodo prolungato.Sarà quindi necessario
un ulteriore irrigidimento. Più durerà
conflitto, maggiori rischio e intensità
di effetti indiretti e di 2° impatto".