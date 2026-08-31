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31/08/2026 19:02
Calcio, Messi lascia la Nazionale 
  19.02                                 
 Calcio, Messi lascia la Nazionale      
 "Dopo tutto questo tempo trascorso     
 dalla finale e dopo averci riflettuto a
 lungo, annuncio il mio ritiro dalla Na-
 zionale". Con queste parole Lionel Mes-
 si ha comunicato ai tifosi argentini e 
 agli sportivi di tutto il mondo il suo 
 addio all'albiceleste."E' stata una de-
 cisione che mi ha ferito profondamente,
 ma capisco che è il momento giusto per 
 farlo", aggiunge nel lungo messaggio.  

 Il 39enne fuoriclasse ha esordito in   
 Nazionale nel 2005, collezionando 207  
 presenze con 125 gol. Ha vinto il Mon- 
 diale 2022 e due Coppe America.

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