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19.02
Calcio, Messi lascia la Nazionale
"Dopo tutto questo tempo trascorso
dalla finale e dopo averci riflettuto a
lungo, annuncio il mio ritiro dalla Na-
zionale". Con queste parole Lionel Mes-
si ha comunicato ai tifosi argentini e
agli sportivi di tutto il mondo il suo
addio all'albiceleste."E' stata una de-
cisione che mi ha ferito profondamente,
ma capisco che è il momento giusto per
farlo", aggiunge nel lungo messaggio.
Il 39enne fuoriclasse ha esordito in
Nazionale nel 2005, collezionando 207
presenze con 125 gol. Ha vinto il Mon-
diale 2022 e due Coppe America.