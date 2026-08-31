19.02 Calcio, Messi lascia la Nazionale "Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale e dopo averci riflettuto a lungo, annuncio il mio ritiro dalla Na- zionale". Con queste parole Lionel Mes- si ha comunicato ai tifosi argentini e agli sportivi di tutto il mondo il suo addio all'albiceleste."E' stata una de- cisione che mi ha ferito profondamente, ma capisco che è il momento giusto per farlo", aggiunge nel lungo messaggio. Il 39enne fuoriclasse ha esordito in Nazionale nel 2005, collezionando 207 presenze con 125 gol. Ha vinto il Mon- diale 2022 e due Coppe America.