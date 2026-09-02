11.00 Papa: no guerra, vicino a mondo arabo "Profondo apprezzamento per l'operato del Centro Internazionale Re Abdullah bin Abdulaziz". Così il Papa in udienza generale, assicurando "vicinanza spiri- tuale in questi giorni". Leone XIV ha ricevuto la Piattaforma Interreligiosa per Dialogo e Cooperazione nel Mondo Arabo: massime autorità cristiane e musulmane per una pace condivisa. Poi, i "cattolici aiutino chi soffre, per ingiustizie, discriminazioni". E "in tempo di preoccupanti squilibri, la Chiesa accolga". Infine,"no a progresso tecnologico che avvantaggia alcuni".