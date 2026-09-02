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02/09/2026 11:00
Papa: no guerra, vicino a mondo arabo 
  11.00                                 
 Papa: no guerra, vicino a mondo arabo  
 "Profondo apprezzamento per l'operato  
 del Centro Internazionale Re Abdullah  
 bin Abdulaziz". Così il Papa in udienza
 generale, assicurando "vicinanza spiri-
 tuale in questi giorni". Leone XIV ha  
 ricevuto la Piattaforma Interreligiosa 
 per Dialogo e Cooperazione nel Mondo   
 Arabo: massime autorità cristiane e    
 musulmane per una pace condivisa.      

 Poi, i "cattolici aiutino chi soffre,  
 per ingiustizie, discriminazioni". E   
 "in tempo di preoccupanti squilibri, la
 Chiesa accolga". Infine,"no a progresso
 tecnologico che avvantaggia alcuni".

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