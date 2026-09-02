|
11.00
Papa: no guerra, vicino a mondo arabo
"Profondo apprezzamento per l'operato
del Centro Internazionale Re Abdullah
bin Abdulaziz". Così il Papa in udienza
generale, assicurando "vicinanza spiri-
tuale in questi giorni". Leone XIV ha
ricevuto la Piattaforma Interreligiosa
per Dialogo e Cooperazione nel Mondo
Arabo: massime autorità cristiane e
musulmane per una pace condivisa.
Poi, i "cattolici aiutino chi soffre,
per ingiustizie, discriminazioni". E
"in tempo di preoccupanti squilibri, la
Chiesa accolga". Infine,"no a progresso
tecnologico che avvantaggia alcuni".