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17.57
Veneto:via libera a legge sul fine vita
Il Consiglio regionale del Veneto ha
approvato la legge di iniziativa popo-
lare sul fine vita.
Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Roma-
gna, è la quarta Regione italiana e la
prima amministrata dal centrodestra a
dare il via libera.Il provvedimento,che
definisce "procedure e tempi per l'as-
sistenza sanitaria regionale al suici-
dio medicalmente assistito", è stato
approvato con 32 voti favorevoli, 14
contrari e 5 astenuti. Il presidente
Zaia: una risposta "doverosa".