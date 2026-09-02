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02/09/2026 17:57
Veneto:via libera a legge sul fine vita 
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 Veneto:via libera a legge sul fine vita
 Il Consiglio regionale del Veneto ha   
 approvato la legge di iniziativa popo- 
 lare sul fine vita.                    

 Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Roma- 
 gna, è la quarta Regione italiana e la 
 prima amministrata dal centrodestra a  
 dare il via libera.Il provvedimento,che
 definisce "procedure e tempi per l'as- 
 sistenza sanitaria regionale al suici- 
 dio medicalmente assistito", è stato   
 approvato con 32 voti favorevoli, 14   
 contrari e 5 astenuti. Il presidente   
 Zaia: una risposta "doverosa".

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