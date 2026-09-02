17.57 Veneto:via libera a legge sul fine vita Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popo- lare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Roma- gna, è la quarta Regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera.Il provvedimento,che definisce "procedure e tempi per l'as- sistenza sanitaria regionale al suici- dio medicalmente assistito", è stato approvato con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti. Il presidente Zaia: una risposta "doverosa".