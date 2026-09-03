21.00 Dis: misure in campo a tutela del voto "Il tema di tutelare il processo elettorale riguarda non solo l'Italia ma tutti i Paesi che nel 2026 e 2027 andranno al voto. E su questo sono state messe in campo, sulla stessa indicazione del Copasir, una serie di misure per tutelare la libertà del processo democratico di voto". Lo dice il direttore del Dis, il Dipartimento informazioni per la sicurezza, Rizzi, a margine di un incontro organizzato in Calabria dalla Società italiana di Intelligence.