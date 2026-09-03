Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
03/09/2026 21:00
Dis: misure in campo a tutela del voto 
  21.00                                 
 Dis: misure in campo a tutela del voto 
 "Il tema di tutelare il processo       
 elettorale riguarda non solo l'Italia  
 ma tutti i Paesi che nel 2026 e 2027   
 andranno al voto. E su questo sono     
 state messe in campo, sulla stessa     
 indicazione del Copasir, una serie di  
 misure per tutelare la libertà del     
 processo democratico di voto".         

 Lo dice il direttore del Dis, il       
 Dipartimento informazioni per la       
 sicurezza, Rizzi, a margine di un      
 incontro organizzato in Calabria dalla 
 Società italiana di Intelligence.

Torna Indietro