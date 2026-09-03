|
21.00
Dis: misure in campo a tutela del voto
"Il tema di tutelare il processo
elettorale riguarda non solo l'Italia
ma tutti i Paesi che nel 2026 e 2027
andranno al voto. E su questo sono
state messe in campo, sulla stessa
indicazione del Copasir, una serie di
misure per tutelare la libertà del
processo democratico di voto".
Lo dice il direttore del Dis, il
Dipartimento informazioni per la
sicurezza, Rizzi, a margine di un
incontro organizzato in Calabria dalla
Società italiana di Intelligence.