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06/09/2026 20:28
Volley, Europei: Italdonne ko in finale 
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 Volley, Europei: Italdonne ko in finale
 Sfuma 'all'ultimo metro' il sogno dell'
 Italdonne di Velasco di centrare un in-
 credibile 'triplete'. Le azzurre, cam- 
 pionesse olimpiche e del mondo in cari-
 ca, cedono al tie-break in finale degli
 Europei. A Istanbul finisce 3-2 (16-25 
 25-22 12-25 25-21 15-10) per le padrone
 di casa della Turchia,guidate da Danie-
 le Santarelli,che riscattano così il ko
 di Bangkok dell'anno scorso(sempre 3-2)
 con l'Italia nell'ultimo atto iridato. 

 Argento amaro e più di un rimpianto per
 le azzurre,che giocano 2 set fenomenali
 dimostrando di avere tutto per vincere.

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