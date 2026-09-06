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20.28
Volley, Europei: Italdonne ko in finale
Sfuma 'all'ultimo metro' il sogno dell'
Italdonne di Velasco di centrare un in-
credibile 'triplete'. Le azzurre, cam-
pionesse olimpiche e del mondo in cari-
ca, cedono al tie-break in finale degli
Europei. A Istanbul finisce 3-2 (16-25
25-22 12-25 25-21 15-10) per le padrone
di casa della Turchia,guidate da Danie-
le Santarelli,che riscattano così il ko
di Bangkok dell'anno scorso(sempre 3-2)
con l'Italia nell'ultimo atto iridato.
Argento amaro e più di un rimpianto per
le azzurre,che giocano 2 set fenomenali
dimostrando di avere tutto per vincere.