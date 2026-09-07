8.00 Scuola,la prima campanella è in A.Adige Il nuovo anno scolastico è al via. Oggi tornano sui banchi gli alunni della Provincia autonoma di Bolzano. Giovedì 10 settembre, la campanella suonerà anche in Veneto,nella Provincia autonoma di Trento e in Valle d'Aosta. Poi, lunedì 14 settembre, Friuli Vene- zia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Martedì 15 Calabria, Campania, Emilia- Romagna,Lazio,Sicilia e Toscana. Il 16 studenti di Abruzzo, Basilicata e Sar- degna. Ultimi i ragazzi pugliesi il 17.