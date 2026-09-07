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07/09/2026 08:00
Scuola,la prima campanella è in A.Adige 
   8.00                                 
 Scuola,la prima campanella è in A.Adige
 Il nuovo anno scolastico è al via. Oggi
 tornano sui banchi gli alunni della    
 Provincia autonoma di Bolzano.         

 Giovedì 10 settembre, la campanella    
 suonerà anche in Veneto,nella Provincia
 autonoma di Trento e in Valle d'Aosta. 
 Poi, lunedì 14 settembre, Friuli Vene- 
 zia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche,
 Molise, Piemonte e Umbria.             

 Martedì 15 Calabria, Campania, Emilia- 
 Romagna,Lazio,Sicilia e Toscana. Il 16 
 studenti di Abruzzo, Basilicata e Sar- 
 degna. Ultimi i ragazzi pugliesi il 17.

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