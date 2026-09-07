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8.00
Scuola,la prima campanella è in A.Adige
Il nuovo anno scolastico è al via. Oggi
tornano sui banchi gli alunni della
Provincia autonoma di Bolzano.
Giovedì 10 settembre, la campanella
suonerà anche in Veneto,nella Provincia
autonoma di Trento e in Valle d'Aosta.
Poi, lunedì 14 settembre, Friuli Vene-
zia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte e Umbria.
Martedì 15 Calabria, Campania, Emilia-
Romagna,Lazio,Sicilia e Toscana. Il 16
studenti di Abruzzo, Basilicata e Sar-
degna. Ultimi i ragazzi pugliesi il 17.