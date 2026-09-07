15.00 Lavitola:"Riscatto sociale con Ranucci" "Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rap- porto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me". Così nel corso di dichiarazioni sponta- nee Valter Lavitola davanti ai giudici del Riesame.I legali hanno detto che il loro assistito si è assunto ogni re- sponsabilità sulle modalità esecutive del delitto, ma ha chiarito che l'idea della bomba apparteneva a Gomez. Il Riesame si è riservato di decidere sulla richiesta di domiciliari.Indivi- duata una casa in Basilicata.