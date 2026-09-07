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07/09/2026 15:00
Lavitola:"Riscatto sociale con Ranucci" 
  15.00                                 
 Lavitola:"Riscatto sociale con Ranucci"
 "Con Ranucci c'era un grande rapporto  
 di amicizia e speravo che questo rap-  
 porto potesse riabilitare anche la mia 
 figura con un riscatto sociale per me".
 Così nel corso di dichiarazioni sponta-
 nee Valter Lavitola davanti ai giudici 
 del Riesame.I legali hanno detto che il
 loro assistito si è assunto ogni re-   
 sponsabilità sulle modalità esecutive  
 del delitto, ma ha chiarito che l'idea 
 della bomba apparteneva a Gomez.       

 Il Riesame si è riservato di decidere  
 sulla richiesta di domiciliari.Indivi- 
 duata una casa in Basilicata.

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