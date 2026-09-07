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Lavitola:"Riscatto sociale con Ranucci"
"Con Ranucci c'era un grande rapporto
di amicizia e speravo che questo rap-
porto potesse riabilitare anche la mia
figura con un riscatto sociale per me".
Così nel corso di dichiarazioni sponta-
nee Valter Lavitola davanti ai giudici
del Riesame.I legali hanno detto che il
loro assistito si è assunto ogni re-
sponsabilità sulle modalità esecutive
del delitto, ma ha chiarito che l'idea
della bomba apparteneva a Gomez.
Il Riesame si è riservato di decidere
sulla richiesta di domiciliari.Indivi-
duata una casa in Basilicata.