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09/09/2026 08:45
Omicidio Piscitelli, sette arresti 
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 Omicidio Piscitelli, sette arresti     
 Sono stati arrestati i presunti mandan-
 ti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio
 Fabrizio Piscitelli,noto come Diabolik,
 ucciso nel Parco degli Acquedotti a    
 Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita    
 un'ordinanza di custodia cautelare in  
 carcere nei confronti di sette persone.

 Indiziato come mandante apicale Michele
 Senese, storico capo dell'omonimo clan 
 che, secondo gli inquirenti, avrebbe   
 fornito l'assenso preventivo determi-  
 nante per l'uccisione di Piscitelli. L'
 azione punitiva serviva a riaffermare  
 potere del clan su un proprio affiliato

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