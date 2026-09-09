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Omicidio Piscitelli, sette arresti
Sono stati arrestati i presunti mandan-
ti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio
Fabrizio Piscitelli,noto come Diabolik,
ucciso nel Parco degli Acquedotti a
Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita
un'ordinanza di custodia cautelare in
carcere nei confronti di sette persone.
Indiziato come mandante apicale Michele
Senese, storico capo dell'omonimo clan
che, secondo gli inquirenti, avrebbe
fornito l'assenso preventivo determi-
nante per l'uccisione di Piscitelli. L'
azione punitiva serviva a riaffermare
potere del clan su un proprio affiliato