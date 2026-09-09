16.25 Brusca: "Volevamo agevolare Berlusconi" Dopo gli attentati della mafia del 1992 e del 1993 "nelle discussioni con Bagarella dicevamo di usarli come strumento politico, come se fossero suggeriti dalla sinistra, in modo tale" da agevolare "Berlusconi, in modo che potessero orientare la sua entrata in politica", "eravamo nel 1994". Lo ha detto il boss Brusca sentito come testimone al processo contro Baiardo, l'ex gelataio di Omegna (Novara),impu- tato di calunnia contro Massimo Giletti Per Brusca, per arrivare a Berlusconi era stato contattato Vittorio Mangano.