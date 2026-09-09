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16.25
Brusca: "Volevamo agevolare Berlusconi"
Dopo gli attentati della mafia del 1992
e del 1993 "nelle discussioni con
Bagarella dicevamo di usarli come
strumento politico, come se fossero
suggeriti dalla sinistra, in modo tale"
da agevolare "Berlusconi, in modo che
potessero orientare la sua entrata in
politica", "eravamo nel 1994".
Lo ha detto il boss Brusca sentito come
testimone al processo contro Baiardo,
l'ex gelataio di Omegna (Novara),impu-
tato di calunnia contro Massimo Giletti
Per Brusca, per arrivare a Berlusconi
era stato contattato Vittorio Mangano.