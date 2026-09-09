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09/09/2026 16:25
Brusca: "Volevamo agevolare Berlusconi" 
  16.25                                 
 Brusca: "Volevamo agevolare Berlusconi"
 Dopo gli attentati della mafia del 1992
 e del 1993 "nelle discussioni con      
 Bagarella dicevamo di usarli come      
 strumento politico, come se fossero    
 suggeriti dalla sinistra, in modo tale"
 da agevolare "Berlusconi, in modo che  
 potessero orientare la sua entrata in  
 politica", "eravamo nel 1994".         

 Lo ha detto il boss Brusca sentito come
 testimone al processo contro Baiardo,  
 l'ex gelataio di Omegna (Novara),impu- 
 tato di calunnia contro Massimo Giletti
 Per Brusca, per arrivare a Berlusconi  
 era stato contattato Vittorio Mangano.

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