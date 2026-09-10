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10.15
Temporali,danni,allagamenti Centro-Nord
Ondata di nubifragi sull'Italia,soprat-
tutto al Centro-Nord. Allerta arancione
in varie zone del Veneto,Emilia-Romagna
Toscana e Marche. Gialla in Liguria,
Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli,
Sardegna, Lazio e Umbria.
Violenti i temporali con 63mila fulmini
caduti in parte della Toscana. Allaga-
menti e alberi caduti nel Grossetano,
nubifragi nel Livornese, piogge e forti
venti nelle Marche,strade allagate nel-
la Bergamasca,bombe d'acqua nel Pesare-
se. Evacuate 45 persone in Valtellina
per una frana.Torna il sole nel weekend