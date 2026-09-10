10.15 Temporali,danni,allagamenti Centro-Nord Ondata di nubifragi sull'Italia,soprat- tutto al Centro-Nord. Allerta arancione in varie zone del Veneto,Emilia-Romagna Toscana e Marche. Gialla in Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli, Sardegna, Lazio e Umbria. Violenti i temporali con 63mila fulmini caduti in parte della Toscana. Allaga- menti e alberi caduti nel Grossetano, nubifragi nel Livornese, piogge e forti venti nelle Marche,strade allagate nel- la Bergamasca,bombe d'acqua nel Pesare- se. Evacuate 45 persone in Valtellina per una frana.Torna il sole nel weekend