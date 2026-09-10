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10/09/2026 10:15
Temporali,danni,allagamenti Centro-Nord 
  10.15                                 
 Temporali,danni,allagamenti Centro-Nord
 Ondata di nubifragi sull'Italia,soprat-
 tutto al Centro-Nord. Allerta arancione
 in varie zone del Veneto,Emilia-Romagna
 Toscana e Marche. Gialla in Liguria,   
 Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli, 
 Sardegna, Lazio e Umbria.              

 Violenti i temporali con 63mila fulmini
 caduti in parte della Toscana. Allaga- 
 menti e alberi caduti nel Grossetano,  
 nubifragi nel Livornese, piogge e forti
 venti nelle Marche,strade allagate nel-
 la Bergamasca,bombe d'acqua nel Pesare-
 se. Evacuate 45 persone in Valtellina  
 per una frana.Torna il sole nel weekend

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