10.50 Scuola, ritorno in classe in 7 Regioni Dopo le prime campanelle suonate a inizio settembre in Alto Adige, Veneto, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento, oggi sono rientrati in aula gli studenti di sette Regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giu- lia, Marche, Umbria e Molise. Si tratta del blocco più consistente della ri- partenza nazionale, che coinvolgerà complessivamente circa 8 milioni di studenti tra scuole primarie e secon- condarie. Domani toccherà a Lazio,Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia.