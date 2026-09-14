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Scuola, ritorno in classe in 7 Regioni
Dopo le prime campanelle suonate a
inizio settembre in Alto Adige, Veneto,
Valle d'Aosta e Provincia autonoma di
Trento, oggi sono rientrati in aula gli
studenti di sette Regioni: Lombardia,
Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giu-
lia, Marche, Umbria e Molise. Si tratta
del blocco più consistente della ri-
partenza nazionale, che coinvolgerà
complessivamente circa 8 milioni di
studenti tra scuole primarie e secon-
condarie.
Domani toccherà a Lazio,Emilia-Romagna,
Toscana, Campania, Calabria e Sicilia.