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14/09/2026 10:50
Scuola, ritorno in classe in 7 Regioni 
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 Scuola, ritorno in classe in 7 Regioni 
 Dopo le prime campanelle suonate a     
 inizio settembre in Alto Adige, Veneto,
 Valle d'Aosta e Provincia autonoma di  
 Trento, oggi sono rientrati in aula gli
 studenti di sette Regioni: Lombardia,  
 Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giu- 
 lia, Marche, Umbria e Molise. Si tratta
 del blocco più consistente della ri-   
 partenza nazionale, che coinvolgerà    
 complessivamente circa 8 milioni di    
 studenti tra scuole primarie e secon-  
 condarie.                              

 Domani toccherà a Lazio,Emilia-Romagna,
 Toscana, Campania, Calabria e Sicilia.

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