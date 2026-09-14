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15.30
Mattarella:"Rischi da nuove tecnologie"
"La minaccia" o "l'uso della forza tor-
na a prevalere,mentre spregio delle re-
gole, crescenti iniquità e molteplici
conseguenze funeste del cambiamento
climatico sono causa di sofferenze.Nuo-
ve tecnologie dischiudono possibilità
inusitate, ma rischiano anche di
mettere a repentaglio la centralità
dell'essere umano,allargando disparità"
Lo scrive il Presidente Mattarella al
Papa, per il compleanno."Dinanzi a tali
incertezze, donne e uomini di buona vo-
lontà del mondo guardano con speranza
all'alto Magistero di Santità Vostra".