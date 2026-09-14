15.30 Mattarella:"Rischi da nuove tecnologie" "La minaccia" o "l'uso della forza tor- na a prevalere,mentre spregio delle re- gole, crescenti iniquità e molteplici conseguenze funeste del cambiamento climatico sono causa di sofferenze.Nuo- ve tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano,allargando disparità" Lo scrive il Presidente Mattarella al Papa, per il compleanno."Dinanzi a tali incertezze, donne e uomini di buona vo- lontà del mondo guardano con speranza all'alto Magistero di Santità Vostra".