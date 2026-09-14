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14/09/2026 15:30
Mattarella:"Rischi da nuove tecnologie" 
  15.30                                 
 Mattarella:"Rischi da nuove tecnologie"
 "La minaccia" o "l'uso della forza tor-
 na a prevalere,mentre spregio delle re-
 gole, crescenti iniquità e molteplici  
 conseguenze funeste del cambiamento    
 climatico sono causa di sofferenze.Nuo-
 ve tecnologie dischiudono possibilità  
 inusitate, ma rischiano anche di       
 mettere a repentaglio la centralità    
 dell'essere umano,allargando disparità"

 Lo scrive il Presidente Mattarella al  
 Papa, per il compleanno."Dinanzi a tali
 incertezze, donne e uomini di buona vo-
 lontà del mondo guardano con speranza  
 all'alto Magistero di Santità Vostra".

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