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L'addio a Bonino,"ha cambiato il mondo"
Il funerale laico della storica leader
radicale Emma Bonino nella sala della
Protomoteca del Campidoglio, alla pre-
senza delle massime cariche dello Stato
tra le quali, il Presidente Mattarella,
e la premier Meloni. Sul feretro di Bo-
nino la bandiera blu dell'Europa con le
dodici stelle dorate.La storica assi-
stente Carla Taibi:"Le sue lotte hanno
cambiato l'Italia e il mondo".Lei un
esempio,ha vinto". Prodi:"La difesa dei
deboli è stata la sua stella polare".
Centinaia di persone in piazza.Tanti,di
ogni schieramento i politici presenti.