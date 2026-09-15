14.00 L'addio a Bonino,"ha cambiato il mondo" Il funerale laico della storica leader radicale Emma Bonino nella sala della Protomoteca del Campidoglio, alla pre- senza delle massime cariche dello Stato tra le quali, il Presidente Mattarella, e la premier Meloni. Sul feretro di Bo- nino la bandiera blu dell'Europa con le dodici stelle dorate.La storica assi- stente Carla Taibi:"Le sue lotte hanno cambiato l'Italia e il mondo".Lei un esempio,ha vinto". Prodi:"La difesa dei deboli è stata la sua stella polare". Centinaia di persone in piazza.Tanti,di ogni schieramento i politici presenti.