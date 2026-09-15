Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
15/09/2026 14:00
L'addio a Bonino,"ha cambiato il mondo" 
  14.00                                 
 L'addio a Bonino,"ha cambiato il mondo"
 Il funerale laico della storica leader 
 radicale Emma Bonino nella sala della  
 Protomoteca del Campidoglio, alla pre- 
 senza delle massime cariche dello Stato
 tra le quali, il Presidente Mattarella,
 e la premier Meloni. Sul feretro di Bo-
 nino la bandiera blu dell'Europa con le
 dodici stelle dorate.La storica assi-  
 stente Carla Taibi:"Le sue lotte hanno 
 cambiato l'Italia e il mondo".Lei un   
 esempio,ha vinto". Prodi:"La difesa dei
 deboli è stata la sua stella polare".  

 Centinaia di persone in piazza.Tanti,di
 ogni schieramento i politici presenti.

Torna Indietro