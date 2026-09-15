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18.08
Mattarella:IA,Stati recuperino autorità
"I diritti inviolabili della persona e
i principi fondamentali dell'ordinamen-
to non possono essere subordinati alle
contingenze della decisione politica,
poiché costituiscono espressione della
dignità umana".
Lo dice il capo dello Stato,Mattarella,
incontrando al Quirinale i delegati
della World Jurist Association e della
World Law Foundation.
Sull'IA: "Ripristinare la smarrita au-
torità degli Stati rispetto a soggetti
privati di smisurata potenza".