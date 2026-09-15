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15/09/2026 18:08
Mattarella:IA,Stati recuperino autorità 
  18.08                                 
 Mattarella:IA,Stati recuperino autorità
 "I diritti inviolabili della persona e 
 i principi fondamentali dell'ordinamen-
 to non possono essere subordinati alle 
 contingenze della decisione politica,  
 poiché costituiscono espressione della 
 dignità umana".                        

 Lo dice il capo dello Stato,Mattarella,
 incontrando al Quirinale i delegati    
 della World Jurist Association e della 
 World Law Foundation.                  

 Sull'IA: "Ripristinare la smarrita au- 
 torità degli Stati rispetto a soggetti 
 privati di smisurata potenza".

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