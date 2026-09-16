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9.31
Ue:"Tempi eccezionali,difendiamo unità"
"Lo stato dell'Unione è solido come mai
prima d'ora, e può sembrare precario
come mai prima d'ora. Queste due affer-
mazioni possono sembrare incompatibili
ma sono entrambe vere ed entrambe ri-
specchiano questi tempi eccezionali":
così la presidente della Commissione Ue
"Ultranazionalisti e anti-Ue vogliono
frantumare la nostra unità. Lottiamo
insieme per la nostra idea di Europa".
Poi: economia Ue ha retto impatto guer-
ra, sia priorità assoluta. Energia: si
va riducendo la dipendenza da Russia,
rendere elettrico il futuro europeo.