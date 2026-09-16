9.31 Ue:"Tempi eccezionali,difendiamo unità" "Lo stato dell'Unione è solido come mai prima d'ora, e può sembrare precario come mai prima d'ora. Queste due affer- mazioni possono sembrare incompatibili ma sono entrambe vere ed entrambe ri- specchiano questi tempi eccezionali": così la presidente della Commissione Ue "Ultranazionalisti e anti-Ue vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo insieme per la nostra idea di Europa". Poi: economia Ue ha retto impatto guer- ra, sia priorità assoluta. Energia: si va riducendo la dipendenza da Russia, rendere elettrico il futuro europeo.