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16/09/2026 09:31
Ue:"Tempi eccezionali,difendiamo unità" 
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 Ue:"Tempi eccezionali,difendiamo unità"
 "Lo stato dell'Unione è solido come mai
 prima d'ora, e può sembrare precario   
 come mai prima d'ora. Queste due affer-
 mazioni possono sembrare incompatibili 
 ma sono entrambe vere ed entrambe ri-  
 specchiano questi tempi eccezionali":  
 così la presidente della Commissione Ue

 "Ultranazionalisti e anti-Ue vogliono  
 frantumare la nostra unità. Lottiamo   
 insieme per la nostra idea di Europa". 
 Poi: economia Ue ha retto impatto guer-
 ra, sia priorità assoluta. Energia: si 
 va riducendo la dipendenza da Russia,  
 rendere elettrico il futuro europeo.

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