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Fisco,"entro ottobre Codice tributario"
"L'epilogo della riforma fiscale sarà
il codice tributario, su cui stiamo
lavorando e penso che entro il mese di
ottobre saremo in grado di portare in
CdM il testo del codice tributario. E
così si completerà il quadro".
Lo ha detto il viceministro all'Econo-
mia Leo audito in Commissione parlamen-
tare di vigilanza sull'anagrafe tribu-
taria. Così si completerà il quadro
della riforma fiscale, in cui "si pone
enfasi sul ricorso all'IA" contro l'
evasione,"però nel rispetto delle rego-
le di privacy a livello interno e Ue".