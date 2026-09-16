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16/09/2026 12:43
Fisco,"entro ottobre Codice tributario" 
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 Fisco,"entro ottobre Codice tributario"
 "L'epilogo della riforma fiscale sarà  
 il codice tributario, su cui stiamo    
 lavorando e penso che entro il mese di 
 ottobre saremo in grado di portare in  
 CdM il testo del codice tributario. E  
 così si completerà il quadro".         

 Lo ha detto il viceministro all'Econo- 
 mia Leo audito in Commissione parlamen-
 tare di vigilanza sull'anagrafe tribu- 
 taria. Così si completerà il quadro    
 della riforma fiscale, in cui "si pone 
 enfasi sul ricorso all'IA" contro l'   
 evasione,"però nel rispetto delle rego-
 le di privacy a livello interno e Ue".

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