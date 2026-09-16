12.43 Fisco,"entro ottobre Codice tributario" "L'epilogo della riforma fiscale sarà il codice tributario, su cui stiamo lavorando e penso che entro il mese di ottobre saremo in grado di portare in CdM il testo del codice tributario. E così si completerà il quadro". Lo ha detto il viceministro all'Econo- mia Leo audito in Commissione parlamen- tare di vigilanza sull'anagrafe tribu- taria. Così si completerà il quadro della riforma fiscale, in cui "si pone enfasi sul ricorso all'IA" contro l' evasione,"però nel rispetto delle rego- le di privacy a livello interno e Ue".