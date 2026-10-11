11.21 Como, due incidenti mortali in montagna Due morti nelle montagne del Comasco: un fungaiolo 62enne trovato a Malè di Cusino in Val Cavargna e un escursioni- sta 58enne a Eupilo, a cavallo fra le province di Como e Lecco. L'allarme per entrambi ieri, in tarda serata il ri- trovamento e il recupero delle salme. Invece sulla Maiella, in Abruzzo, sono stati soccorsi 5 escursionisti romani che erano rimasti bloccati a 2.600 me- tri sulla Rava del Ferro. Tre squadre del Soccorso alpino della GdF li hanno raggiunti e assistiti per consentire il rientro in sicurezza a piedi.