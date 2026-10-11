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11/10/2026 11:21
Como, due incidenti mortali in montagna 
  11.21                                 
 Como, due incidenti mortali in montagna
 Due morti nelle montagne del Comasco:  
 un fungaiolo 62enne trovato a Malè di  
 Cusino in Val Cavargna e un escursioni-
 sta 58enne a Eupilo, a cavallo fra le  
 province di Como e Lecco. L'allarme per
 entrambi ieri, in tarda serata il ri-  
 trovamento e il recupero delle salme.  

 Invece sulla Maiella, in Abruzzo, sono 
 stati soccorsi 5 escursionisti romani  
 che erano rimasti bloccati a 2.600 me- 
 tri sulla Rava del Ferro. Tre squadre  
 del Soccorso alpino della GdF li hanno 
 raggiunti e assistiti per consentire il
 rientro in sicurezza a piedi.

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