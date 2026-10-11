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11.21
Como, due incidenti mortali in montagna
Due morti nelle montagne del Comasco:
un fungaiolo 62enne trovato a Malè di
Cusino in Val Cavargna e un escursioni-
sta 58enne a Eupilo, a cavallo fra le
province di Como e Lecco. L'allarme per
entrambi ieri, in tarda serata il ri-
trovamento e il recupero delle salme.
Invece sulla Maiella, in Abruzzo, sono
stati soccorsi 5 escursionisti romani
che erano rimasti bloccati a 2.600 me-
tri sulla Rava del Ferro. Tre squadre
del Soccorso alpino della GdF li hanno
raggiunti e assistiti per consentire il
rientro in sicurezza a piedi.