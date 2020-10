La corsa attende sussulto di Nibali Dopo il secondo e ultimo giorno di ri- poso, il Giro d'Italia inizia la setti- mana della verità con le ultime 6 tappe La corsa rosa riparte con la Udine-San Daniele del Friuli di 229km, frazione lunga e molto mossa con una prima parte su e giù per le Prealpi Giulie e il fi- nale in circuito attorno alla cittadina nota in tutto il mondo per la produzio- ne del celebre prosciutto crudo dop. Tappa adatta agli attaccanti ma anche a chi ha voglia di dare un scossa alla classifica, che vede in testa il porto- ghese Almeida seguito a 15" da Kelder- man. Si attende,soprattutto,un sussulto dello 'squalo' Nibali, finora in ombra.